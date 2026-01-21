МЭА чуть повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно предыдущего года вырос на 847 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало показатель на уровне 835 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили свою оценку на символические 12 тыс. б/с.

МЭА скорректировало абсолютные данные по спросу на нефть в сторону небольшого повышения: в 2024 году - со 103,09 млн б/с до 103,2 млн б/с, в 2025-м - с 103,92 млн б/с до 104,05 млн б/с, в 2026-м - со 104,79 млн б/с до 104,98 млн б/с.

Таким образом, оценка роста спроса на нефть по итогам 2026 года была повышена на 69 тыс. б/с: с 863 тыс. б/с до 932 тыс. б/с.

"Это связано с нормализацией экономических условий после прошлогодних тарифных потрясений и снижением цен на нефть. Восстановление спроса на нефтехимическое сырье будет частично компенсировано продолжающимся замедлением роста цен на бензин. На страны, не входящие в ОЭСР, в 2026 году снова будет приходиться весь рост спроса", - говорится в отчете.

В частности, по оценке МЭА, спрос в странах ОЭСР по итогам 2025 года снизился на 59 тыс. б/с, до 45,748 млн б/с (предыдущий прогноз - рост на 13 тыс. б/с, до 45,78 млн б/с), в странах не-ОЭСР - увеличился на 906 тыс. б/с, до 58,3 млн б/с (предыдущий прогноз - рост на 822 тыс. б/с, до 58,1 млн б/с). В 2026 году аналитики агентства ожидают рост спроса в странах не-ОЭСР на 930 тыс. б/с, до 59,23 млн б/с, в странах ОЭСР - на символические 3 тыс. б/с, до 45,751 млн б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в ноябре выросли на 75,3 млн баррелей (или 2,5 млн б/с) и составили почти 8,1 млрд баррелей. В частности, резервы на суше увеличились на 64 млн баррелей, в танкерах - на 11 млн баррелей.

Предварительные данные показали, что мировые запасы в декабре продолжили расти, в основном за счет наращивания производства. Объёмы сырой нефти в Китае увеличились на 41 млн баррелей, поскольку государственные компании наращивали запасы в стратегических нефтяных резервах и коммерческих резервуарах. Частично это компенсировалось резким сокращением поставок сырой нефти в ряде стран-производителей на Ближнем Востоке в конце года.

Предварительные данные за декабрь демонстрируют дальнейшее наращивание мировых запасов, главным образом из-за наращивания глобального производства нефти. В частности, Китай в прошлом месяце увеличил резервы на 41 млн баррелей, что частично было компенсировано сокращением в ряде стран-производителей на Ближнем Востоке.

По оценке МЭА, в 2025 году мировые запасы углеводородов выросли на 470 млн баррелей, или в среднем на 1,3 млн б/с, прежде всего, на фоне роста в Китае, а также повышения объемов сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Соединенных Штатах.