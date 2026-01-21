МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн б/с

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2026 году достигнут 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с больше, чем в 2025 году, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Месяцем ранее аналитики организации прогнозировали рост почти на 2,4 млн б/с, до 108,6 млн б/с. Таким образом, прогноз был повышен на 100 тысяч б/с, отмечается в отчете.

Аналитики агентства сохранили оценку мировых поставок нефти в 2025 году на уровне 106,2 млн б/с. Таким образом, по итогам прошлого года объем предложения на глобальном рынке увеличился на 3,2 млн б/с.

В декабре, по оценке МЭА, мировые поставки нефти снизились на 350 тысяч б/с, до 107,4 млн б/с. Таким образом, предложение продолжило снижаться третий месяц подряд и сократилось от рекордного уровня сентября-2025 на 1,6 млн б/с.

"Добыча нефти странами ОПЕК+ (в прошлом месяце - ИФ) уменьшилась на 100 тысяч б/с, поскольку снижение добычи в ряде стран Ближнего Востока опередило рост поставок из России. Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК+, сократилась на 250 тысяч б/с по сравнению с предыдущим месяцем, на фоне сезонного снижения поставок биотоплива, которое было компенсировано увеличением продаж со стороны Норвегии и Бразилии", - говорится в отчете.