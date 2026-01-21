Российский рынок акций ускорил рост на ожидании встречи Уиткоффа с Путиным

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в среду ускорил рост после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования, индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.

К 13:41 МСК индекс МосБиржи составил 2770,67 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1121,52 пункта (+1,2%). Лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,8%), "Полюса" (+3,2%), "Русала" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Группы компаний ПИК" (+2,2%).

Уиткофф заявил CNBC, что в четверг 22 января планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу, - сказал он. - За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины".

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. Основным препятствием на пути к урегулированию Уиткофф назвал территориальные вопросы.