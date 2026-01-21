Brent подорожала до $65,08 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к небольшому росту днем в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 14:37 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,2%), до $65,08 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,16 (0,27%), до $60,53 за баррель.

Во вторник котировки обеих марок выросли более чем на 1,5% на фоне оптимизма по поводу производственных данных Китая, а также ослабления курса доллара.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг Гренландии. Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий. Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Повышенная геополитическая напряженность оказывает давление на рынок нефти, поскольку тарифы могут замедлить экономический рост, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Инвесторы ждут выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Накануне глава Белого дома выразил надежду на то, что сможет добиться устраивающих его договоренностей по Гренландии.

Негативное влияние на нефтяные цены продолжают оказывать ожидания избытка предложения на мировом рынке в текущем году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть на фоне улучшения перспектив мировой экономики и снижения цен на нефть, однако предупредило, что рост предложения будет опережать рост спроса.

В МЭА теперь ожидают, что в 2026 году спрос на нефть увеличится на 932 тысячи баррелей в сутки, тогда как предложение повысится на 2,5 млн б/с. Предыдущий прогноз агентства предполагал увеличение на 863 тысячи и 2,4 млн б/с соответственно.