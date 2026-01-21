"Петербургская биржа" гарантирует госкомпаниям 10% экономию при закупках биржевых товаров

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - АО "Петербургская биржа" (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - СПбМТСБ) готова гарантировать госкомпаниям (субъекты 223-ФЗ - закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") экономию в размере 10% при закупках биржевых товаров, заявил журналистам президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Если вы хотите как минимум 10% сокращения цены на топливо или другие биржевые товары, которые закупаете по 223-ФЗ, то на "Петербургской бирже" вы получите экономию в 10%, гарантирую", - сказал он.

По его словам, такая экономия возможна за счет "жуткой конкуренции" на биржевых торгах, когда производители пытаются продать свой товар. В том числе покупателям из числа заказчиков, работающих по 223-ФЗ.

Артемьев отметил, что в 2025 году почти на 10% выросло число госкомпаний, закупавшихся на бирже, - до 255. Объем их закупок составил 207,5 млрд рублей, что на 4% больше аналогичного показателя 2024 года.

Еще одним фактором, который, по мнению Артемьева, может привлечь госкомпании, является нивелирование риска уголовной ответственности в случае проведения закупок товаров на бирже.

"Сейчас СМИ много сообщают о посадках за нарушения в закупках по 223-ФЗ, - отметил Артемьев. - За что сажают? За завышение цены и ущерб госбюджету, за занижение цен и соответствующую неуплату налогов. Вот, если вы торгуетесь на бирже, то вас не посадят, потому что биржевая цена - она рыночная и не вызывает сомнений".

Весной 2024 года Минфин и ФАС разъясняли, что госкомпании могут закупать необходимые им товары на биржевых торгах в двух вариантах. В одном случае, если компания намерена следовать порядку, предусмотренному 223-ФЗ, она должна указать в своем положении о закупках биржевые торги в качестве одного из способов закупки. В другом - осуществлять закупки на основании законодательства об организованных торгах (325-ФЗ) напрямую, без дополнительных процедур, так как нормы 223-ФЗ это позволяют.

Однако госкомпании мало используют эти возможности по ряду причин. Одна из них - малая информированность заказчиков о самой такой возможности. Другая - логистика. Дело в том, что в закупках по 223-ФЗ поставщик, как правило, обеспечивает доставку товара до конкретной точки. В классических биржевых торгах доставка - задача заказчика.

"Поэтому сейчас активно занимаемся вопросами организации возможности мультимодальных перевозок, - говорил "Интерфаксу" весной прошлого года вице-президент "Петербургской биржи" Павел Заборщиков. - Ведём переговоры с транспортными компаниями и уже находимся в высокой степени готовности по вопросу организации таких перевозок. На данный момент есть уже конкретные примеры доставки, например, угля непосредственно до котельной".

Артемьев отметил, что на бирже реализованы и развиваются торги с участием "Оператора товарных поставок РЖД" (ОТП РЖД), обеспечивающих поставку товара до той или иной железнодорожной станции. В планах биржи охватить аналогичными сервисами автомобильные, речные, морские и авиаперевозки. В перспективе, по словам Артемьева, Петербургская биржа планирует организовать биржевую торговлю логистическими услугами.

По данным Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в 2025 году госкомпании разместили 893 тыс. извещений о проведении закупок на 10,49 трлн рублей и подписали 1,6 млн договоров на поставку товаров, работ, услуг на 10,9 трлн рублей (часть договоров подписана по результатам закупок, объявленных в 2024 году, - ИФ).