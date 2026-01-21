Петербургская биржа сохраняет планы по выходу на рынок продажи госимущества

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - АО "Петербургская биржа" (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - СПбМТСБ) сохраняет планы стать площадкой для реализации госимущества наравне с электронными торговыми площадками (ЭТП) для госзакупок, заявил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев журналистам в Москве.

"Мы не отказались от этой идеи, - сказал Артемьев. - Вполне возможно, что ЦБ РФ и Минфину покажется, что наши биржевые технологии более прозрачны для продажи госимущества".

При этом глава Петербургской биржи напомнил, что в группу входит электронная торговая площадка (ЭТП) "ТЭК-Торг", которая включена в перечень ЭТП для госзакупок. Последние (в перечень входит восемь площадок) также занимаются проведением торгов по продаже различных видов госимущества.

"Но у нас есть еще система торгов внебиржевого рынка, когда по более простым процедурам, по сравнению с биржевыми, мы можем торговать товарами, - добавил Артемьев. - Это значит, что мы уходим от сырьевых товаров и можем торговать автомобилями, моторами, логистическими услугами. И в том числе можем торговать и госимуществом, если попадем в соответствующий перечень ЭТП".

Ранее Артемьев отмечал, что биржа умеет торговать, а ее информсистемы проще и эффективнее, чем у ЭТП.

При этом участники рынка реализации госимущества ожидают, что в 2026 году он начнет работать более эффективно. Дело в том, что в конце прошлого года были приняты поправки к закону "О защите конкуренции" (135-ФЗ), направленные на унификацию имущественных торгов по аналогии с госзакупками. Документ разрабатывался Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России с 2012 года, которую на тот момент возглавлял Артемьев.

Сам документ дополнил 135-ФЗ новой статьей (17.3), регламентирующей порядок проведения имущественных торгов. В частности, все они должны будут проходить (с 1 июля 2026 года, когда вступят в силу принятые положения - ИФ) только в электронной форме на ЭТП для госзакупок. При этом извещения о таких торгах должны будут размещаться в ГИС "Торги" (www.torgi.gov.ru).

Также вводится единый порядок проведения торгов, заключения договоров по результатам торговых процедур, определены права и обязанности организаторов торгов и операторов ЭТП и т.п.

Помимо этого, документ внес корреспондирующие изменения и дополнения в ряд законов и нормативных правовых актов. В частности, в законы "Об аквакультуре (рыбоводстве)", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", "О связи", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "О рекламе", "О содействии развитию жилищного строительства", "О недрах", а также в Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

"Унифицированный подход сделает процесс участия в торгах более удобным и прозрачным, повысит количество участников, увеличит поступления от реализованного имущества в бюджет и обеспечит возможность планировать их объем", - отмечал ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский.

В том же "ТЭК-Торг" также считают, что унификация процедур и обязательная интеграция с ГИС "Торги", размещение задатков на счетах операторов ЭТП и другие меры существенно повысят прозрачность и доступность торгов для широкого круга участников, что в перспективе должно увеличить как долю реализованного госимущества, так и поступления в бюджет. При этом в компании подчеркнули, что отказ от взимания платы с участников торгов ставит перед операторами ЭТП задачу поиска новых моделей финансовой устойчивости без ущерба для качества сервисов.

По данным ГИС "Торги", в 2025 году было объявлено о проведении в электронной форме 492,6 тыс. имущественных торгов всех видов на 893 млрд рублей (565 тыс. торгов на 1,23 трлн рублей в 2024 году). Из них состоявшимися были признаны только 10,79% (на 159 млрд рублей). Еще 7% торгов на 63 млрд рублей находятся в процессе проведения. Соответственно, несостоявшимися (без возможности заключить договор) были признаны почти 81% торгов на 723 млрд рублей (72,9% торгов на 895 млрд рублей в 2024 году).