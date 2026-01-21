Инфляция в РФ с 13 по 19 января составила 0,45%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 13 по 19 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,7% (после роста на 7,9% с 1 по 12 января), в том числе на огурцы - на 6,0% (с начала года огурцы подорожали на 28,5%), помидоры - на 3,3% (с начала года - на 17,3%), картофель и морковь - на 2,6%, капусту - на 1,7%, свеклу - на 1,6%, лук - на 1,4%, бананы - на 1,2% и яблоки - на 1,1%.

С 13 по 19 января существенно выросли цены на водку - на 1,4%, маргарин - на 1,3%, печенье - на 0,7%, говядину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный - на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки и крупу гречневую - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на кефир и рис - на 0,2%, баранину, мясо кур, макаронные изделия и сахар-песок - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на телевизоры - на 1,8%, смартфоны - на 0,9%, электропылесосы - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо с 13 по 19 января выросли на 0,1%.

Поездки на отдых в ОАЭ с 13 по 19 января подорожали на 8,0%, на Черноморское побережье России - на 6,3%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 19 января на уровне 6,47%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации" (в январе министерство рассчитывает годовую инфляцию, как и ЦБ, исходя из недельной статистики, а не среднемесячной - ИФ).

"За неделю с 13 по 19 января 2026 года инфляция составила 0,45%. На продовольственные товары цены изменились на 0,56%, в том числе на плодоовощную продукцию на 2,69%, на остальные продукты питания - на 0,39%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг - 0,67%", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год был сохранен на уровне 4-5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.