Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на золото растут в среду на сохранении опасений по поводу ситуации вокруг Гренландии.

Февральские фьючерсы на золото к 19:36 по Москве дорожают на 1,8% до $4847 за тройскую унцию. Это новый рекорд.

Тем временем серебро дешевеет на 1,15% и торгуется на уровне $93,55 за унцию. Накануне драгметалл обновил исторический максимум, завершив торги на отметке $94,636 за унцию.

В среду президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии. При этом он отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его планов по присоединению Гренландии. На фоне таких угроз депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Цены на золото могут достичь $7,150 тыс. за унцию на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США и ослабления доллара, отметила старший стратег по сырьевому рынку в ICBC Standard Bank Джулия Ду.