Спотовая цена серебра впервые в истории превысила $100 за унцию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена серебра на фоне повышения спроса на защитные активы впервые в истории превысила $100 за унцию.

К 20:10 по московскому времени она выросла на 4,6% - примерно до $100,67 за унцию, а в ходе сессии достигала $100,91 за унцию.

Спотовая цена золота также обновила рекорд и приближается к $5 тыс. за унцию. К 20:11 она повысилась на 1% и составила $4984,33 за унцию, чуть откатившись с внутридневного и исторического максимума в $4988,33 за унцию.

С начала года серебро подорожало на 39,4%, золото - на 14,3%.