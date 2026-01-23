Поиск

Спотовая цена серебра впервые в истории превысила $100 за унцию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена серебра на фоне повышения спроса на защитные активы впервые в истории превысила $100 за унцию.

К 20:10 по московскому времени она выросла на 4,6% - примерно до $100,67 за унцию, а в ходе сессии достигала $100,91 за унцию.

Спотовая цена золота также обновила рекорд и приближается к $5 тыс. за унцию. К 20:11 она повысилась на 1% и составила $4984,33 за унцию, чуть откатившись с внутридневного и исторического максимума в $4988,33 за унцию.

С начала года серебро подорожало на 39,4%, золото - на 14,3%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });