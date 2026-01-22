Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в 2025 году составила 512 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

В 2024 году добыча нефти составила 516 млн тонн, то есть, в 2025 году снижение показателя (он учитывает и добычу конденсата) составило 0,77%.

"Доля поставок в дружественные страны в 2025 году превысила 90%, около 80% поставок нефти направляется в Азию, в 2021 году эта доля была вдвое ниже и составляла 40%", - также сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил развитие сектора нефтегазохимии. "В прошлом году успешно запущены новые пиролизы на "Нижнекамскнефтехиме" (мощность 600 тысяч т по этилену) и "Иркутском заводе полимеров" (мощность 660 тысяч т по этилену). Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 году составит 3-4 трлн рублей", - сообщил он.

Он подчеркнул, что к 2030 году общий объем инвестиций в нефтегазохимию составит 3-4 трлн рублей, а к 2035 году производство крупнотоннажных полимеров (в случае реализации заявленных инвестпроектов) превысит 14 млн т.

"Стратегической задачей является создание отечественных технологий бурения и повышения нефтеотдачи пласта, развитие российских нефтесервисных компаний, стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Национальным проектом "Новые атомные и энергетические технологии" предусмотрена разработка оборудования для всех сегментов нефтегазовой отрасли", - заявил Новак.

По его словам, в части "Геологоразведки" налажено серийное производство мобильного комплекса морской сейсморазведки, сейсмического виброисточника для проведения геологоразведочных работ на суше, а также прототипа технологии GeoAudit. По результатам завершения испытаний будет принято решение о запуске серийного производства четырех видов дополнительного специализированного оборудования для геологоразведки.

"В направлении "Бурение и добыча" можно отметить отечественное оборудование для многоствольного закачивания скважин с возможностью многостадийного гидроразрыва пласта, которое уже успешно прошло испытания и готовится к серийному производству, а также скважинные рычажные тракторы российского производства, уже применяемые в проектах вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)", - сообщил Новак.

В сегменте нефтепереработки разработан и успешно прошел испытания инструмент гидроабразивной резки кокса - ключевой элемент системы гидрорезки кокса установки замедленного коксования, позволяющей в перспективе максимизировать глубину переработки нефти до 100%.