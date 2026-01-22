Поиск

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в 2025 году составила 512 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

В 2024 году добыча нефти составила 516 млн тонн, то есть, в 2025 году снижение показателя (он учитывает и добычу конденсата) составило 0,77%.

"Доля поставок в дружественные страны в 2025 году превысила 90%, около 80% поставок нефти направляется в Азию, в 2021 году эта доля была вдвое ниже и составляла 40%", - также сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил развитие сектора нефтегазохимии. "В прошлом году успешно запущены новые пиролизы на "Нижнекамскнефтехиме" (мощность 600 тысяч т по этилену) и "Иркутском заводе полимеров" (мощность 660 тысяч т по этилену). Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 году составит 3-4 трлн рублей", - сообщил он.

Он подчеркнул, что к 2030 году общий объем инвестиций в нефтегазохимию составит 3-4 трлн рублей, а к 2035 году производство крупнотоннажных полимеров (в случае реализации заявленных инвестпроектов) превысит 14 млн т.

"Стратегической задачей является создание отечественных технологий бурения и повышения нефтеотдачи пласта, развитие российских нефтесервисных компаний, стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Национальным проектом "Новые атомные и энергетические технологии" предусмотрена разработка оборудования для всех сегментов нефтегазовой отрасли", - заявил Новак.

По его словам, в части "Геологоразведки" налажено серийное производство мобильного комплекса морской сейсморазведки, сейсмического виброисточника для проведения геологоразведочных работ на суше, а также прототипа технологии GeoAudit. По результатам завершения испытаний будет принято решение о запуске серийного производства четырех видов дополнительного специализированного оборудования для геологоразведки.

"В направлении "Бурение и добыча" можно отметить отечественное оборудование для многоствольного закачивания скважин с возможностью многостадийного гидроразрыва пласта, которое уже успешно прошло испытания и готовится к серийному производству, а также скважинные рычажные тракторы российского производства, уже применяемые в проектах вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)", - сообщил Новак.

В сегменте нефтепереработки разработан и успешно прошел испытания инструмент гидроабразивной резки кокса - ключевой элемент системы гидрорезки кокса установки замедленного коксования, позволяющей в перспективе максимизировать глубину переработки нефти до 100%.

Александр Новак Нижнекамскнефтехим ВИНК Азия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

 "Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

 На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

 "Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Сбербанк оптимистично смотрит на дивидендные выплаты за 2025 год

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Росстат сообщил о подорожании огурцов в январе на 28,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });