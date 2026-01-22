Новак оценил рост мирового спроса на нефть в 2025 году в 1 млн б/с

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мировой рынок нефти демонстрировал умеренный рост спроса на фоне геополитической нестабильности, спрос составил 104,6 млн баррелей в сутки, увеличившись примерно на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, написал вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

Основным драйвером спроса остается Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), который обеспечил порядка половины прироста мирового потребления нефти в 2025 году, заметил он.

"Несмотря на то, что в Европе под влиянием "зеленой" повестки прогнозируется снижение потребления нефти - с нынешних 14 млн б/с до 10 млн б/с к 2050 году, рост мирового потребления нефти к этому же сроку может составить до 15-20 млн б/с", - считает вице-премьер.

"В этой связи одним из рисков остается дефицит инвестиций в нефтяную отрасль. Вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка $420 млрд, что на треть меньше уровня, который наблюдался 10 лет назад. Сокращение инвестиций ведет к снижению добычи. Без стимулирования новых вложений глобально растущий спрос на нефть не будет обеспечен предложением. Особенно с учетом того, что все больше стран переходят к добыче трудноизвлекаемых запасов, что требует еще больших затрат", - заметил Новак.

"Также риски несут искусственно создаваемые барьеры. Например, дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках. С начала года еще одним источником турбулентности для мирового нефтяного рынка становятся геополитические события в Венесуэле и Иране", - подчеркнул он.