Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дочерняя структура аэропорта Шереметьево - ООО "Перспектива" - подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово, сообщила "Интерфаксу" представитель Шереметьево.

Заявку также подала дочерняя структура аэропорта Внуково - "Московский международный аэропорт", сообщил "Ведомостям" совладелец Внуково Виталий Ванцев.

В случае победы в аукционе бизнесмен не исключает привлечения партнеров для управления Домодедово. "Непростой объект", - сказал он изданию. От оценки стоимости выставленного на торги аэропорта он воздержался.

Как сообщалось, повторный аукцион по продаже 100% долей в группе компаний, управляющих "Домодедово", назначен на 29 января, прием заявок начался в четверг. Стартовая цена равна рыночной стоимости продаваемого актива (132,3 млрд руб.) с понижением до 50% от нее, шаг понижения - 10%. В случае, если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

Первый аукцион 20 января был признан несостоявшимся. На торги была подана единственная заявка - от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

