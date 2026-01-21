Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Предел понижения цены - 50% от 132,3 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вторая попытка продать аэропорт "Домодедово", теперь путем публичного предложения в формате голландского аукциона, состоится 29 января.

Прием заявок будет открыт 22 января, сообщила пресс-служба банка ПСБ, выступающего организатором продажи.

"Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива (132,3 млрд рублей - ИФ) с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения - 10% от начальной цены. В случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%", - сообщил банк.

Первый аукцион был назначен на 20 января, он не состоялся. На торги была подана единственная заявка - от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы (или оформление поданных документов не соответствовало законодательству).

Стартовая цена несостоявшегося приватизационного аукциона составляла 132,3 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд руб. На торги выставлялось 100% долей в группе компаний, управляющих аэропортом.

АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) готово претендовать на покупку группы компаний "Домодедово" в случае, если государство будет проводить торги в формате голландского аукциона (при котором цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму - ИФ), заявил МАШ сразу после объявления аукциона по "Домодедово" несостоявшимся.