Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips после прошедшей встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США, которая не принесла прорывных решений по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают дорожающие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся до $64,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2765,27 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1145,64 пункта (-0,1%); лидируют в снижении акции "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составляет 76,0382 руб. (-1,48 рубля).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "Т-Технологий" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Полюса" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,4%), "Норникеля" (+0,8%), "Русала" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "ФосАгро" (+0,1%).

В ходе состоявшихся в ночь на пятницу переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В РФ, как подчеркивал Путин, искренне заинтересованы урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, подчеркнул Ушаков.

"Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в эту пятницу, 23 января, в Абу-Даби. Переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована, в ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым, сообщил Ушаков.

По его словам, наряду с этим в Абу-Даби также встретятся и руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

Встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должна пройти успешно и откроет хорошие перспективы по украинскому урегулированию, заявил также Ушаков.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Президент США Дональд Трамп заявил на борту самолета, что и Украина, и Россия идут на уступки ради урегулирования украинского конфликта. Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби, Трамп отметил, что любые переговоры - это хорошо, так как в ходе президентства его предшественника на посту президента США Джо Байдена таких встреч не было.

Американский президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу инвесторы отыгрывают поступающие новости со встречи президента России со спецпосланниками президента США. Рынок надеется на конкретные сигналы по вопросам урегулирования в геополитике и возможного использования замороженных активов.

На следующей неделе динамика индексов будет во многом зависеть от новостей по трехсторонней встрече представителей Украины, США и России в ОАЭ. Любые подвижки в сторону мирного соглашения или энергетического перемирия могут спровоцировать рост индекса МосБиржи выше 2850 пунктов, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций РФ в пятницу продолжит испытывать дефицит идей.

Продолжают рост акции золотопроизводителей, поддерживаемые очередными ценовыми пиками по золоту. Представители цветмета пока остаются наиболее понятными историями в сегменте ликвидных бумаг.

В пятницу рынок акций в целом и "весовые" бумаги нефтегазового и финансового секторов продолжат испытывать дефицит идей, что в сочетании с фактором конца недели и новостными рисками выходных, а также крепким рублем заставляет опасаться сохранения смешанной динамики котировок ликвидных бумаг и сдержанно негативной динамики индекса МосБиржи. Актуальным диапазоном в пятницу представляется район 2730-2770 пунктов, считает Локтюхов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, для индекса МосБиржи зоной сильного сопротивления выступает область 2790-2810 пунктов, для штурма которой пока нет драйверов.

Все внимание инвесторов приковано к переговорам по Украине. Состоявшаяся ночью встреча американских переговорщиков с президентом РФ не прояснила ситуацию. Теперь рынок ожидает новостей с намеченной двухдневной встречи Россия-США-Украина в ОАЭ, которые с учетом низкой ликвидности рынка в выходные дни способны привести к относительно сильным ценовым движениям, считает аналитик.

Пока же стоит отметить возобновление ралли в акциях "Мосэнерго" (+3,8%), где драйвером спекулятивного роста является ожидание выплат дивидендов. Однако бумага выглядит и технически, и фундаментально перекупленной - пока нет причин для быстрого закрытия дивидендного "гэпа" и опережающего рынок роста бумаг эмитента, полагает эксперт.

Золото накануне пыталось уйти в коррекцию на словах Трампа об отсутствии планов военного захвата Гренландии, но быстро вернулось к росту. До "круглой" отметки $5000 за унцию осталось совсем немного. На рынке есть мнение, что от этой отметки последует коррекция, но пока не рекомендуется открывать "шорты" по золоту, считает Соколов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,9% на фоне ослабления геополитической напряженности.

Президент США Трамп отказался от плана введения дополнительных пошлин в отношении европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии. Он также заявил, что смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для будущей сделки по Гренландии и Арктике в целом.

Трамп также дал понять, что близок к выбору кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. При этом он добавил, что ему нравится идея оставить экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на его нынешнем посту.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось.

Данные были обнародованы со значительным опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

В Азии в пятницу также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет. Большинство аналитиков и экономистов также не прогнозировали изменения.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 2,1% в годовом выражении. Это самый незначительный подъем с марта 2022 года.

Рост цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2,4% с 3% в ноябре, что совпало с консенсус-прогнозом.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили рост после отката накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,64 за баррель (+0,9% и -1,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $59,91 за баррель (+1% и -2,1% в четверг).

Подъем котировок вызван новыми опасениями военного удара США по Ирану. Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана.

"Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

Накануне вечером давление на котировки оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на предыдущей неделе на 3,602 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения резервов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Также сильнее прогнозов выросли запасы бензина - на 5,98 млн баррелей, и дистиллятов - на 3,35 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.