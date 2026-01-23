На Тенгизе после пожара 18 января пока так и не возобновили добычу нефти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Казахстане на месторождениях Тенгиз и Королевское добычу нефти пока так и не возобновили после пожара, случившегося 18 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Тенгизшевройл" (ТШО).

На месторождении Тенгиз 18 января произошло возгорание трансформаторов. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

19 января оператор месторождения Тенгиз - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) сообщил, что временно остановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию для расследования причин приостановки нефтедобычи после нарушения работы энергосистемы. Известно, что на месторождение Тенгиз отправился вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором.

В спецкомиссию вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

ТОО "Тенгизшевройл" - оператор одного из крупнейших в Казахстане нефтегазовых месторождений Тенгиз, его запасы нефти - 3,1 млрд тонн. Участниками ТШО являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).