Глава JPMorgan Даймон заработал в 2025 году рекордные $43 млн

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон в 2025 году заработал $43 млн, сообщил банк.

Это рекордное вознаграждение, полученное Даймоном за время его работы на посту главы JPMorgan, крупнейшего по объему активов банка США, с 2006 года.

Общая сумма вознаграждения за прошлый год включает базовую зарплату в размере $1,5 млн и денежный бонус в размере $5 млн, а остальная его часть выплачивается в виде акций. В 2024 году Даймон получил $39 млн, при этом базовая зарплата была такой же.

JPMorgan в 2025 году сократил чистую прибыль на 2% - до $57 млрд. Котировки акций банка выросли примерно на 34%.

По оценке Forbes, общее состояние Даймона оценивается примерно в $2,8 млрд, большая часть приходится на акции JPMorgan.

