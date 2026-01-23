Revolut передумал покупать банк в США и подаст заявку на собственную лицензию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Revolut отказался от планов покупки банка в США и намерен подать заявку на получение банковской лицензии в этой стране, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Revolut ведет переговоры с американским чиновниками о подаче заявки на лицензию через Управление контролера денежного обращения (Office for the Comptroller of the Currency, OCC). Компания надеется, что этот процесс будет быстрым, учитывая продвижение Белым домом повестки в плане смягчения регулирования.

Летом 2025 года FT сообщала, что Revolut рассматривает возможность приобретения недорогого фининститута, покупка которого позволила бы ему осуществлять кредитные операции в Штатах. В компании полагали, что такой шаг позволит ей выйти на американский рынок быстрее, чем это было бы в случае ее самостоятельного обращения за банковской лицензией.

Однако стартап пришел к заключению, что приобретение банка в США может иметь подводные камни, отмечают источники FT. В частности, в случае покупки регионального фининститута Revolut возможно пришлось бы взять на себя обязательство о сохранении физических отделений.

Окончательного решения относительно стратегии в США компания пока не приняла, отметил один из источников FT.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется порядка 60 млн клиентов по всему миру.