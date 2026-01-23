Поиск

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на основные драгметаллы обновили исторические максимумы ранее в ходе торгов в пятницу на фоне возросших геополитических рисков и ослабления доллара США.

Спотовая цена серебра в ходе сессии поднималась до рекордных $99,34 за унцию, золота - до $4967,03 за унцию.

Золото с начала года подорожало на 14%, серебро - на 37%.

"Обычно серебро не считалось защитным активом, но, возможно, его роль меняется", - отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

Тем временем спотовая цена платины поднималась до рекордных $2684 за унцию. За три недели 2026 года драгметалл вырос в цене на 30%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

 Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });