Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на основные драгметаллы обновили исторические максимумы ранее в ходе торгов в пятницу на фоне возросших геополитических рисков и ослабления доллара США.

Спотовая цена серебра в ходе сессии поднималась до рекордных $99,34 за унцию, золота - до $4967,03 за унцию.

Золото с начала года подорожало на 14%, серебро - на 37%.

"Обычно серебро не считалось защитным активом, но, возможно, его роль меняется", - отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

Тем временем спотовая цена платины поднималась до рекордных $2684 за унцию. За три недели 2026 года драгметалл вырос в цене на 30%.