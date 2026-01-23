Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре снизился на 36%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2025 года составило $38,1 млрд, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $59,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-ноябре 2025 года уменьшился на 13% - до $106,2 млрд по сравнению со $121,9 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в ноябре 2025 года составил $2,0 млрд, что почти в 2 раза меньше, чем в октябре ($3,9 млрд). По сравнению с ноябрем 2024 года он уменьшился в 3,9 раза.

Динамика показателя обусловлена главным образом сокращением профицита торгового баланса.

Профицит баланса внешней торговли товарами в ноябре 2025 года составил $6,8 млрд, что на 37% меньше уточненного показателя октября ($10,8 млрд) и в 1,8 раза меньше по сравнению с ноябрем 2024 года ($12,3 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в динамику месяц к месяцу внесло сокращение экспорта минеральных продуктов, а также металлов и изделий из них. В динамике год к году ключевую роль сыграло снижение стоимостных объемов вывоза минеральных продуктов. Импорт товаров существенно не изменился.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-ноябре и ноябре 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-нояб. Г/Г Нояб. М/М Г/Г Счет текущих операций 38,1 -36% 2,0 -49% -74,4% Торговый баланс 106,2 -13% 6,8 -37% -44,7% Экспорт 375,0 -5% 32,9 -10% -16,1% Импорт 268,8 -1% 26,1 2% -3,0% Баланс услуг -43,0 26% -3,4 -24% 30,8% Экспорт 41,9 7% 3,6 -8% 5,9% Импорт 84,9 16% 6,9 -17% 15,0% Баланс первичных и вторичных доходов -25,1 -10% -1,4 -42% -26,3% Доходы к получению 33,2 3% 2,8 -13% 16,7% Доходы к выплате 58,3 -3% 4,2 -26% -2,3% Сальдо финансового счета, исключая резервные активы 35,8 -37% -1,5 Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 47,3 -30% 9,7 116% -31,2% Чистое принятие обязательств 11,6 12% 11,2 1300% 77,8% Изменение резервных активов -18,3 110% -1,6 -11% Чистые ошибки и пропуски -20,3 78% -5,1 155%

Дефицит первичных и вторичных доходов в ноябре уменьшился до $1,4 млрд с $2,4 млрд месяцем ранее в связи с сезонным увеличением начисленных в пользу нерезидентов дивидендов и с $1,9 млрд в ноябре 2024 года из-за уменьшения условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов.

Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в январе-ноябре сократился до $25,1 млрд с $28,0 млрд годом ранее, основную роль в этом сыграло снижение условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов, и, кроме того, уменьшилась сумма начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Иностранные активы (исключая резервные активы) в ноябре выросли на $9,7 млрд (на $4,5 млрд в октябре), важную роль как в формировании активов, так и обязательств сыграли операции прямого инвестирования, связанные с реорганизацией зарубежных активов резидентов.

Замедление роста иностранных активов (исключая резервные активы) в январе-ноябре до $47,3 млрд с $67,3 млрд годом ранее обусловлено в том числе погашением задолженности нерезидентов по незавершенным международным расчетам.

В ноябре внешние обязательства увеличились на $11,2 млрд после роста на $0,8 млрд в октябре. Это произошло в результате операций прямого инвестирования, связанные с реорганизацией зарубежных активов резидентов, а также увеличения задолженности резидентов по незавершенным международным расчетам.

Внешние обязательства в январе-ноябре 2025 года выросли на $11,6 млрд (в январе-ноябре 2024 года было увеличение на $10,4 млрд), что стало прежде всего результатом операций прямого инвестирования.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 24 октября, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $58 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $116 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $45 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $32 млрд.