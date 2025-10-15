Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизился на 48%
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2025 года составило $22,2 млрд, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Сальдо счета текущих операций в августе 2025 года было отрицательным (-$0,9 млрд) после профицита $1,2 млрд в июле (уточнена предыдущая оценка сальдо в июле, согласно которой оно оценивалось в $1,7 млрд). В августе 2024 года сальдо было положительным ($2,2 млрд).
Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2025 года уменьшился на 15% - до $75,5 млрд по сравнению с $88,7 млрд за аналогичный период 2024 года.
Профицит торгового баланса в августе снизился на 41%, до $7,5 млрд, относительно показателя июля ($12,7 млрд). Показатель августа текущего года по сравнению с августом 2024 года ($8,7 млрд) меньше на 14%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-августе и августе 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-авг.
|Г/Г
|Авг.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|22,2
|-48%
|-0,9
|Торговый баланс
|75,5
|-15%
|7,5
|-41%
|-14%
|Экспорт
|265,9
|-5%
|31,5
|-17%
|-9%
|Импорт
|190,3
|0%
|24,1
|-5%
|-7%
|Баланс услуг
|-31,9
|28%
|-6,0
|7%
|30%
|Экспорт
|30,3
|8%
|3,9
|-7%
|11%
|Импорт
|62,1
|17%
|9,9
|1%
|21%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-21,5
|2%
|-2,4
|-59%
|33%
|Доходы к получению
|23,5
|-1%
|2,4
|-40%
|-14%
|Доходы к выплате
|45,0
|0%
|4,9
|-51%
|7%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|25,3
|-43%
|2,3
|-21%
|-65%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|28,6
|-30%
|-0,3
|-77%
|Чистое принятие обязательств
|3,2
|-2,6
|-67%
|Изменение резервных активов
|-12,8
|11%
|-2,2
|69%
|-19%
|Чистые ошибки и пропуски
|-9,5
|-1%
|1,0
|150%
|-41%