Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизился на 48%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2025 года составило $22,2 млрд, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Сальдо счета текущих операций в августе 2025 года было отрицательным (-$0,9 млрд) после профицита $1,2 млрд в июле (уточнена предыдущая оценка сальдо в июле, согласно которой оно оценивалось в $1,7 млрд). В августе 2024 года сальдо было положительным ($2,2 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2025 года уменьшился на 15% - до $75,5 млрд по сравнению с $88,7 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в августе снизился на 41%, до $7,5 млрд, относительно показателя июля ($12,7 млрд). Показатель августа текущего года по сравнению с августом 2024 года ($8,7 млрд) меньше на 14%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-августе и августе 2025 г. (в млрд долларов США):