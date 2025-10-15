Поиск

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизился на 48%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2025 года составило $22,2 млрд, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Сальдо счета текущих операций в августе 2025 года было отрицательным (-$0,9 млрд) после профицита $1,2 млрд в июле (уточнена предыдущая оценка сальдо в июле, согласно которой оно оценивалось в $1,7 млрд). В августе 2024 года сальдо было положительным ($2,2 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2025 года уменьшился на 15% - до $75,5 млрд по сравнению с $88,7 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в августе снизился на 41%, до $7,5 млрд, относительно показателя июля ($12,7 млрд). Показатель августа текущего года по сравнению с августом 2024 года ($8,7 млрд) меньше на 14%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-августе и августе 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-авг.Г/ГАвг.М/МГ/Г
Счет текущих операций22,2-48%-0,9
Торговый баланс75,5-15%7,5-41%-14%
Экспорт265,9-5%31,5-17%-9%
Импорт190,30%24,1-5%-7%
Баланс услуг-31,928%-6,07%30%
Экспорт30,38%3,9-7%11%
Импорт62,117%9,91%21%
Баланс первичных и вторичных доходов-21,52%-2,4-59%33%
Доходы к получению23,5-1%2,4-40%-14%
Доходы к выплате45,00%4,9-51%7%
Сальдо финансового счета, исключая резервные активы25,3-43%2,3-21%-65%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы28,6-30%-0,3 -77%
Чистое принятие обязательств3,2 -2,6 -67%
Изменение резервных активов-12,811%-2,269%-19%
Чистые ошибки и пропуски-9,5-1%1,0150%-41%

ЦБ РФ Банк России
