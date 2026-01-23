Страны Балтии начали аудит проекта Rail Baltica

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Государственный контроль Латвии совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал аудит железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщили латвийские СМИ со ссылкой на Госконтроль.

Аудит оценит целесообразность и своевременность реализации проекта. Особое внимание будет уделено управлению закупками и строительными договорами с целью обеспечения эффективности расходов.

Члена совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш назвал Rail Baltica одним из ключевых инфраструктурных проектов Балтийского региона, реализация которого до сих пор сопряжена с существенными вызовами в части расходов, сроков и управления.

"Именно поэтому в этом аудите, уже в третий раз сотрудничая с высшими ревизионными учреждениями Эстонии и Литвы, мы стремимся дать независимую оценку того, движется ли проект к своим целям эффективно и в интересах общества, а также решаются ли ранее выявленные проблемы", - сказал Аболиньш.

Будет проанализировано финансирование первого этапа проекта и устранение проблем, выявленных в совместных аудитах 2019 и 2024 годов.

Проверке подлежат совместное предприятие стран Балтии по строительству ж/д линии европейской колеи Rail Baltica - RB Rail, а также министерства сообщения и финансов, ж/д операторы трех стран.

Аудит охватит период с 2022 года до середины 2026 года, его результаты ожидаются в начале 2027 года.

По информации RB Rail, затраты на строительство первой очереди Rail Baltica могут составить 14,3 млрд евро. Инвестиции во все этапы проекта оцениваются в 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на его реализацию планировались в размере 5,8 млрд евро. Окончание проекта предполагается после 2030 года.

Проект Rail Baltica реализуется с целью интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть. Он охватывает пять стран Евросоюза: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.