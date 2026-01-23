ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России работает над внедрением подхода, при котором срок нахождения человека в базе данных ЦБ о мошенниках будет зависеть от количества его "проступков", сообщила пресс-служба регулятора в официальном телеграм-канале.

"Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год. Работаем над этим вопросом", - ответили в ЦБ на вопрос про блокировку по закону "О национальной платежной системе" (№161-ФЗ).

Банки, согласно №161 закону, могут блокировать карты клиентов или возможности перевода средств для борьбы с мошенничеством, в том числе с дропами (помогают обналичивать или переводить украденные мошенниками средства). Заблокировать счет могут также при подозрении на отмывание доходов и финансирование терроризма (№115-ФЗ).

Поводом для блокировки счета может стать наличие реквизитов в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. Реквизиты попадают в эту базу, если на них жаловались пострадавшие от мошенничества или если от МВД регулятору переданы данные о людях, на которых подали заявление в полицию или если по их делу ведется следствие. Иногда в базу ЦБ и под блокировку попадают добросовестные клиенты в результате продажи криптовалюты, за которую мошенники расплатились украденными средствами.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине ноября сообщала о росте жалоб на необоснованные блокировки. "Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", - говорила она.

После этого ЦБ заявлял о первых признаках улучшения ситуации с необоснованными блокировками. Обращения граждан в Банк России по этому вопросу с 1 по 19 января составили 7,4 тыс., что вдвое меньше обычного, сообщал регулятор.