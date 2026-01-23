Поиск

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России работает над внедрением подхода, при котором срок нахождения человека в базе данных ЦБ о мошенниках будет зависеть от количества его "проступков", сообщила пресс-служба регулятора в официальном телеграм-канале.

"Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год. Работаем над этим вопросом", - ответили в ЦБ на вопрос про блокировку по закону "О национальной платежной системе" (№161-ФЗ).

Банки, согласно №161 закону, могут блокировать карты клиентов или возможности перевода средств для борьбы с мошенничеством, в том числе с дропами (помогают обналичивать или переводить украденные мошенниками средства). Заблокировать счет могут также при подозрении на отмывание доходов и финансирование терроризма (№115-ФЗ).

Поводом для блокировки счета может стать наличие реквизитов в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. Реквизиты попадают в эту базу, если на них жаловались пострадавшие от мошенничества или если от МВД регулятору переданы данные о людях, на которых подали заявление в полицию или если по их делу ведется следствие. Иногда в базу ЦБ и под блокировку попадают добросовестные клиенты в результате продажи криптовалюты, за которую мошенники расплатились украденными средствами.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине ноября сообщала о росте жалоб на необоснованные блокировки. "Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", - говорила она.

После этого ЦБ заявлял о первых признаках улучшения ситуации с необоснованными блокировками. Обращения граждан в Банк России по этому вопросу с 1 по 19 января составили 7,4 тыс., что вдвое меньше обычного, сообщал регулятор.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

 Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });