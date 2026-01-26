PDVSA планирует в 2026 году увеличить добычу нефти не менее чем на 18%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венесуэла ставит цель на 2026 год увеличить добычу нефти не менее чем на 18% по отношению к показателю 2025 года, сообщает государственная Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Такое заявление сделал глава компании Гектор Обрегон на общественных обсуждениях реформы закона об углеводородах на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-ла-Крус.

Он подчеркнул, что цель реформы - создание необходимых правовых условий для инвесторов, чтобы они могли в сотрудничестве с PDVSA добывать больше нефти. Также Обрегон выразил уверенность, что это нововведение будет одобрено парламентом Венесуэлы во втором чтении.

Реформа закона об углеводородах инициирована исполняющей обязанности президента Делси Родригес. Она выступила с этим предложением на фоне переговоров с США после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмечалось, что реформа направлена на включение в закон "модели Chevron" и иных схем сотрудничества для разработки месторождений углеводородов, а также обеспечение защиты прав инвесторов, работающих по таким схемам.

Ранее Родригес сообщала, что в декабре 2025 года республика достигла суточного уровня добычи в 1,2 млн барр., в ноябре - 1,167 млн барр.