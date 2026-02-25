Поиск

Нужные США ископаемые залегают в Венесуэле на территории, не подконтрольной правительству

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США заинтересована в разработке залежей минеральных ресурсов на юге Венесуэлы, однако эти территории, включая рудники, во многом находятся под контролем преступных группировок, пишетThe Wall Street Journal (WSJ).

После рейда по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года представители администрации США неоднократно выражали желание получить доступ к этим ресурсам - в рамках более широкого плана по ликвидации господствующей позиции Китая в поставках важнейших металлов для современных технологий, известно изданию. Но, по его данным, вооруженные криминальные группы контролируют обширные территории юга Венесуэлы, в том числе шахты по добыче золота и колтана (колумбита-танталита).

WSJ утверждает, что криминальные элементы в малозаселенных штатах Боливар и Амасонас нарастили добычу ресурсов до промышленных масштабов и играют роль местных властей, венесуэльские военные сотрудничают с ними за плату. Сейчас американские компании пытаются повлиять на правительство США, чтобы открыть доступ к этим залежам ресурсов. В январе помощник госсекретаря США Калеб Орр в связи с этим заявлял, что администрация хочет гарантировать "честный доступ" для американских компаний на венесуэльский рынок.

Кроме того, в этой части страны действуют колумбийская Армия национального освобождения и группировка "Вторая Маркеталия", созданная выходцами из леворадикальных и теперь расформированных Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). По информации WSJ, подобные группы также брали под контроль рудники и устанавливали там свои порядки.

Газета отмечает, что из Венесуэлы в Колумбию идет контрабанда золота и колтана - материала, используемого для изготовления компонентов многих электронных устройств. ВМС Колумбии, патрулирующие реки в пограничной зоне, начали конфисковывать крупные партии колтана в 2024 году. Однако по словам командующего ВМС в приграничном регионе Ориноко Уилсона Мартинеса, зачастую трудно доказать, что перехваченные ресурсы добыты нелегально; порой при отсутствии нужного оборудования не получается даже определить химический состав груза.

Ранее Национальная гвардия Венесуэлы совершала рейды против нелегальных горнодобытчиков. Однако затем многие шахты снова возобновляли работу, добыча на новых месторождениях велась глубже в джунглях.

