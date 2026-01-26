Опрос ЦБ показал, что дефицит кадров в IV квартале продолжил сокращаться

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дефицит кадров в российской экономике в четвертом квартале 2025 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Таковы итоги регулярного опроса предприятий, проводимого ЦБ РФ.

Результаты мониторинга, в котором участвовало 14,89 тыс. организаций нефинансового сектора, Банк России опубликовал в понедельник.

Оценка обеспеченности работниками в IV квартале составила минус 23,2 пункта по сравнению с -25,1 п. в III квартале и -31 п. в IV квартале 2024 года. Сопоставимые показатели были в 2023 году (в среднем -23,5 п.), при этом в 2020-2022 гг. дефицит кадров был намного менее острым (обеспеченность на уровне соответственно -6,4, -14,8 и -14,4 пункта).

Текущий показатель, несмотря на некоторое смягчение, "свидетельствует о продолжающемся снижении остроты проблемы дефицита кадров", отмечается в мониторинге ЦБ.

Наиболее острый дефицит кадров сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств, лучше ситуация в секторе услуг и торговле.

Ожидания компаний по найму на январь-март 2026 года стали более умеренными по сравнению с предыдущими тремя кварталами - как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей, за исключением электроэнергетики и водоснабжения. В условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда предприятия планируют в I квартале повысить зарплату в среднем на 2,8% по сравнению с IV кварталом, сказано в документе. При этом каждое второе предприятие из опрошенных ЦБ не собирается увеличивать зарплату.