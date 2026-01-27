Поиск

В госпрограмме развития АПК потребность в кадрах оценена в 130 тысячах человек в год

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ежегодная потребность российского АПК в замещении выбывающих кадров превышает 130 тысяч человек. Такая оценка содержится в изменениях, которые внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства.

Изменения утверждены постановлением правительства, которое подписано 27 января 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

В соответствии с прогнозом кадровой потребности российской экономики на период до 2029 года, "ежегодная общая кадровая потребность (АПК - ИФ) составит более 6 млн 284 тысяч человек, а ежегодная замещающая кадровая потребность - более 130 тысяч человек", говорится в документе.

Причем в перспективе до 2030 года будет преобладать тенденция к наибольшей востребованности со стороны работодателей квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Рост технологичности отрасли создаст дополнительную потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих экспертными знаниями и навыками для принятия решений, применения и правильной интерпретации данных в узкоспециализированных отраслях АПК.

Удовлетворение кадровой потребности будет обеспечиваться за счет трудоустройства в отрасли выпускников аграрных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также за счет реализуемых мероприятий по стимулированию повышения уровня квалификации кадров, разработки новых образовательных программ, говорится в документе.

АПК правительство
