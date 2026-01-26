Поиск

Нефть Brent подешевела до $65,49 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:53 по московскому времени снижается на $0,39 (0,59%), до $65,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,5 (0,82%), до $60,57 за баррель.

В пятницу обе марки подорожали почти на 3% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее глава Белого дома угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Внимание участников рынка в начале недели направлено на ситуацию в США, где из-за снежной бури была приостановлена добыча нефти и газа в ряде районов. Аналитики JPMorgan оценивают объем потерянной добычи примерно в 250 тыс. баррелей в сутки.

"Необычно холодная зима в США, с повышенным спросом на топливо и перебоями в добыче, стала бычьим фактором в конце прошлой недели, - отметили аналитики SEB. - Однако угрозы США Ирану и направление военных кораблей на Ближний Восток, скорее всего, являются более важным фактором".

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });