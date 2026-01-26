Нефть Brent подешевела до $65,49 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:53 по московскому времени снижается на $0,39 (0,59%), до $65,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,5 (0,82%), до $60,57 за баррель.

В пятницу обе марки подорожали почти на 3% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее глава Белого дома угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Внимание участников рынка в начале недели направлено на ситуацию в США, где из-за снежной бури была приостановлена добыча нефти и газа в ряде районов. Аналитики JPMorgan оценивают объем потерянной добычи примерно в 250 тыс. баррелей в сутки.

"Необычно холодная зима в США, с повышенным спросом на топливо и перебоями в добыче, стала бычьим фактором в конце прошлой недели, - отметили аналитики SEB. - Однако угрозы США Ирану и направление военных кораблей на Ближний Восток, скорее всего, являются более важным фактором".