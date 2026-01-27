Глава ADNOC ждет глобального спроса на нефть выше 100 млн б/с вплоть до 2040 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глобальный спрос на нефть будет превышать 100 млн баррелей в сутки вплоть до 2040 года, при этом спрос на СПГ и электроэнергию вырастет на 50% или более, прогнозирует глава Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Султан Ахмед Аль-Джабер. Как передает Reuters, он заявил об этом на мероприятии India Energy Week.

Повышение спроса на электроэнергию будет обусловлено потребностями в энергоснабжении ИИ-инфраструктуры и центров обработки данных, а также систем охлаждения, объяснил Аль-Джабер.

"Спрос при таких масштабах и темпах роста требует инвестиций во все виды энергоносителей, - сказал он. - Самый большой риск, это не избыток предложения, а недостаток инвестиций".

Индия является для ADNOC крупнейшим рынком сбыта СПГ. Ранее в этом месяце ADNOC Gas (входит в ADNOC) подписала десятилетнее соглашение о продаже 500 тысяч тонн СПГ в год индийской Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

Согласно январскому отчету Международного энергетического агентства, глобальный спрос на нефть в 2025 году составил 104 млн б/с.

ADNOC - национальная нефтяная компаниея Абу-Даби.