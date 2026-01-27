Парламент Норвегии одобрил план закупок дальнобойной артиллерии на $2 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Парламент Норвегии во вторник принял план по приобретению дальнобойной артиллерии на сумму в $2 млрд, передают западные СМИ.

"Это оружие, которые может наносить удары далеко за вражескими линиями (...) это определяющий момент в современной войне", - заявил в парламенте представитель оппозиционной Консервативной партии Петер Фройлих.

В Минобороны Норвегии сообщали о планах закупить 16 дальнобойных артиллерийских установок и неуточненное количество реактивных снарядов к ним.

В норвежском парламенте звучали призывы разработать такое оружие на европейских мощностях, но такую альтернативу отвергли, ссылаясь на длительность и высокую стоимость разработки.

Местные СМИ отмечали, что Осло выбрал для заказа южнокорейскую компанию Hanwha Aerospace. Как ожидается, Минобороны может вскоре объявить победителя соответствующего тендера. СМИ также уточняли, что южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) отвечают запросам Норвегии, в том числе в плане дальности огня - до 500 км; и могут быть поставлены быстро.

В мае 2024 года польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) объявил, что Польше будут производиться южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo (польское наименование - Homar-K) для поставок в страны НАТО. Соглашение с перспективой расширения сотрудничества и сфер деятельности подписали PGZ и Hanwha Aerospace.