Поиск

Парламент Норвегии одобрил план закупок дальнобойной артиллерии на $2 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Парламент Норвегии во вторник принял план по приобретению дальнобойной артиллерии на сумму в $2 млрд, передают западные СМИ.

"Это оружие, которые может наносить удары далеко за вражескими линиями (...) это определяющий момент в современной войне", - заявил в парламенте представитель оппозиционной Консервативной партии Петер Фройлих.

В Минобороны Норвегии сообщали о планах закупить 16 дальнобойных артиллерийских установок и неуточненное количество реактивных снарядов к ним.

В норвежском парламенте звучали призывы разработать такое оружие на европейских мощностях, но такую альтернативу отвергли, ссылаясь на длительность и высокую стоимость разработки.

Местные СМИ отмечали, что Осло выбрал для заказа южнокорейскую компанию Hanwha Aerospace. Как ожидается, Минобороны может вскоре объявить победителя соответствующего тендера. СМИ также уточняли, что южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) отвечают запросам Норвегии, в том числе в плане дальности огня - до 500 км; и могут быть поставлены быстро.

В мае 2024 года польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) объявил, что Польше будут производиться южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo (польское наименование - Homar-K) для поставок в страны НАТО. Соглашение с перспективой расширения сотрудничества и сфер деятельности подписали PGZ и Hanwha Aerospace.

Минобороны НАТО Норвегия Польша Hanwha Aerospace Петер Фройлих Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });