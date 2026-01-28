Поиск

Brent подорожала до $67,91 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в среду благодаря целому ряду факторов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве составляет $67,91 за баррель, что на $0,34 (0,50%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,98 (3,02%), до $67,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,41 (0,66%), до $62,80 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,76 (2,90%), до $62,39 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьезной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван.

Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 по московскому времени среды.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.

