Brent торгуется у $67,48 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти изменяются символически днем в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 14:29 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,13%), до $67,48 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,01 (0,02%), до $62,38 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Рыночное настроение, по-видимому, постепенно становится более позитивным, а негативный нарратив про излишек предложения, доминировавший во второй половине 2025 года, ослаб, - написали аналитики Standard Chartered. - Мы прогнозируем рост волатильности и большее внимание к рискам в плане спроса и предложения".

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам Минэнерго США раскроет позднее в среду. Эксперты в среднем ожидают, что отчет укажет на снижение запасов на 200 тысяч баррелей, отмечает Trading Economics.