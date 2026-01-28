Трамп приветствовал ослабление доллара

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не обеспокоен ослаблением доллара.

"Нет, я думаю, это здорово", - сказал он журналистам в Айове во вторник в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его падение национальной валюты.

По его словам, "у доллара все замечательно". После этого заявления американская валюта обновила минимум с начала 2022 года.

"Возьмите Китай и Японию - я боролся с ними как черт, потому что они всегда хотели ослабить свою иену, - заявил Трамп. - Знаете об этом? Иена и юань - и они всегда хотели ослабить их. Они ослабляют, ослабляют, ослабляют. И я сказал: "Это нечестно, что вы ослабляете" - потому что тяжело конкурировать, когда они ослабляют".

"Многие в кабинете Трампа хотят ослабления доллара, чтобы повысить конкурентоспособность экспорта", - отмечает главный экономист Bank of Nassau Вин Тин, чьи слова приводит Bloomberg. По его мнению, это "просчитанный риск".

Основатель Eurizon SlC Capital Стивен Джен полагает, что взгляды администрации Трампа в отношении национальной валюты знаменуют начало новой фазы спада доллара.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в среду теряет 0,17%. Более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,08%.