"Норникель" в IV квартале увеличил выпуск палладия на 17%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в четвертом квартале 2025 года выпустил 709 тыс. унций палладия, что на 17% выше уровня аналогичного периода предыдущего года (606 тыс. унций), сообщила компания.

К предыдущему кварталу рост выпуска палладия составил 15%, платины - 23%. Рост произошел в результате возвращения оборудования на плановые мощности после завершения плановых ремонтов в третьем квартале, а также в результате выработки незавершенного производства на Кольской площадке.

По итогам 2025 года производство палладия упало на 1%, до 2,725 млн унций.

Это ближе к верхней границе прогноза, который составлял 2,677-2,729 млн унций (первоначальный прогноз 2,704-2,756 млн унций был скорректирован по итогам первого полугодия прошлого года).

Выпуск платины в четвертом квартале составил 183 тыс. унций, что на 25% выше уровня аналогичного периода 2024 года (146 тыс. унций). За 2025 год выпуск платины был на уровне 2024 года - 667 тыс. унций.

Это выше прогноза, который предполагал производство 645-662 тыс. унций в прошлом году (первоначальный прогноз был 662-675 тыс. унций).