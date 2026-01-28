"Норникель" в 2026 году прогнозирует сокращение производства палладия на 11%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Норникель" опубликовал производственный прогноз на 2026 год, который предполагает снижение производства платиноидов и меди. Снижение по металлам платиновой группы связано с изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья, объяснила компания.

Помимо этого, компания переходит к отработке вкрапленных руд с меньшим содержанием металлов, что является естественным в жизненном цикле месторождений, сказал первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.

В частности, в 2026 году компания рассчитывает выпустить:

- 2,415 - 2,465 млн унций палладия, что в среднем на 11% ниже результата 2025 года (2,725 млн унций);

- 616 - 636 тысяч унций платины, что в среднем на 6% ниже результата 2025 года (667 тысяч унций);

- 193 - 203 тысячи тонн никеля, что в среднем на уровне результата 2025 года (198,5 тысяч тонн);

- 336 - 356 тысяч тонн меди (плюс 69 - 73 тысячи тонн меди в концентрате Забайкальского дивизиона), т.е. в среднем суммарно около 417 тысяч тонн меди, что менее чем на 2% ниже результата 2025 года (суммарно 425,3 тысячи тонн).

"Норникель" традиционно объявляет производственный план в январе и, как правило, выполняет или превышает его, но в середине 2025 года скорректировал цифры. Сокращение коснулось никеля и меди, новые ориентиры по которым понизились в среднем на 4%. В частности, прогноз по никелю снизился до 196-204 тысяч тонн никеля (ранее 204 - 211 тысяч тонн), по меди - до 343-355 тысяч тонн меди (353 - 373 тысячи тонн). Снижение было связано с проведением во втором полугодии крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также продолжающейся адаптацией к импортозамещаемому горному оборудованию.

Доля богатой руды в общей добыче, как рассчитывает ГМК, восстановится к 2028 году благодаря строительству нового горизонта на шахте "Глубокая" рудника "Скалистый", что позволит вовлечь в отработку новые объемы богатых и медистых руд.