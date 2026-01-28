Росстат отметил ускорение снижения цен на курятину

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - С 20 по 26 января цены на мясо кур снизились на 0,3%, яйца стали дороже на 0,4%, сообщил Росстат.

Неделей ранее динамика была слабее: снижение цен на мясо кур составляло 0,1%, рост цен на яйца - 0,2%.

С начала года цены на курятину снизились на 0,2%, яйца подорожали на 1,2%.

Росстат также сообщил, что цены на водку за неделю выросли на 1,6%, говядину - на 1%, маргарин - на 0,7%, вермишель - на 0,6%, кефир - на 0,5%, баранину - на 0,4%, пшеничный хлеб - на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, ржаной хлеб, гречневую крупу, черный чай - на 0,2%, молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, макаронные изделия, сахар-песок и соль - на 0,1%.

В то же время свинина подешевела на 0,4%, сливочное масло - на 0,3%, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис - на 0,2%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в стране на 5,2%.