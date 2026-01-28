Поиск

Росстат отметил ускорение снижения цен на курятину

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - С 20 по 26 января цены на мясо кур снизились на 0,3%, яйца стали дороже на 0,4%, сообщил Росстат.

Неделей ранее динамика была слабее: снижение цен на мясо кур составляло 0,1%, рост цен на яйца - 0,2%.

С начала года цены на курятину снизились на 0,2%, яйца подорожали на 1,2%.

Росстат также сообщил, что цены на водку за неделю выросли на 1,6%, говядину - на 1%, маргарин - на 0,7%, вермишель - на 0,6%, кефир - на 0,5%, баранину - на 0,4%, пшеничный хлеб - на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, ржаной хлеб, гречневую крупу, черный чай - на 0,2%, молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, макаронные изделия, сахар-песок и соль - на 0,1%.

В то же время свинина подешевела на 0,4%, сливочное масло - на 0,3%, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис - на 0,2%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в стране на 5,2%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

 Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

 Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

 ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

 В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8263 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });