Цены на бензин в РФ с 20 по 26 января почти не изменились после роста на 0,12%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 января почти не изменились по сравнению с предыдущей неделей (рост составил символические 0,01%) после того, как с 13 по 19 января выросли на 0,12%, сообщил в среду Росстат.

В предыдущий статистический период - с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - повышение составило 1,18%. До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную динамику.

С начала года бензин по состоянию на 26 января подорожал на 1,31% при общей инфляции за этот период в 1,91%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 января была на уровне 65,47 руб. (на 19 января - также 65,47 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,13 руб. (также 62,13 руб.), АИ-95 - 67,58 руб. (также 67,58 руб.), АИ-98 - 90,64 руб. (90,68 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ выросли с 20 по 26 января на 0,03% после повышения на 0,11% с 13 по 19 января. Ранее, с 1 по 12 января, цены на дизтопливо росли на 1,3%. С начала года рост цен на ДТ составил 1,44%.

Средняя цена ДТ в стране на 26 января составляла 77,03 руб. за литр (на 19 января - 77,02 руб.)

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).