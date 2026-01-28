Сельхозорганизации России в 2025 году увеличили производство скота и птицы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Производство скота и птицы в российских сельхозорганизациях в 2025 году составило 13,9 млн тонн (в живом весе, на убой), что на 1% больше, чем годом ранее (13,7 млн тонн), говорится в материалах Росстата.

В декабре производство выросло на 0,1%, до 1,2 млн тонн.

В том числе крупного рогатого скота в 2025 году было произведено 1,1 млн тонн (на 3,8% меньше), в декабре - 119,3 тысячи тонн (на 2,9% меньше), свиней - соответственно 5,88 млн тонн (на 0,7% больше) и 524,4 тысячи тонн (на 2,3% больше), птицы - 6,8 млн тонн (на 2,3% больше) и 585,8 тысячи тонн (на 0,7% меньше), овец и коз - 36,9 тысячи тонн (на 8,4% меньше) и 10,3 тысячи тонн (на 11,9% меньше).

Надой молока в 2025 году увеличился на 4%, до 21,5 млн тонн, в декабре - на 5,1%, до 1,9 млн тонн. Производство яиц выросло на 6,1%, до 40,5 млрд штук, в декабре - на 3,9%, до 3,8 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях в декабре составило 7,39 млн голов (на 0,6% меньше, чем год назад), в том числе 3 млн коров (на 0,4% меньше). Численность свиней выросла на 2,7%, до 26,9 млн голов, птицы - снизилась на 1,3%, до 472,9 млн голов, овец и коз - на 8%, до 2,5 млн голов, лошадей - на 6,1%, до 182 тыс. голов.

Росстат отмечает, что эти показатели не учитывают информацию по новым регионам.