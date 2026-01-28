Поиск

Volkswagen планирует увеличивать экспорт производимых в Китае автомобилей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) планирует наращивать экспорт автомобилей, производимых в Китае, на фоне ценовой войны на автомобильном рынке этой страны, заявил журналистам гендиректор VW Оливер Блюме. Об этом сообщает Bloomberg.

Автопроизводитель уже начал поставки машин из Китая в государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Он также планирует поставлять новые модели, выпускаемые в КНР, в страны Африки и Южной Америки, сказал Блюме.

"Технологии и продукты, разработанные в Китае, открывают для нас новые экспортные возможности - в регионах, которые мы раньше фактически не могли обслуживать из Европы, - отметил он. - Это новый стратегический рычаг для группы Volkswagen".

VW реорганизует операции в Китае, чтобы повысить конкурентоспособность по сравнению с местными производителями, которые удерживают лидерство в сегменте электромобилей. Германская компания сократила производственные издержки, перенеся часть исследований и разработок в КНР и объединив усилия с китайской Xpeng Inc. в сфере разработки ПО.

VW планирует представить 20 новых электрифицированных автомобилей в Китае в этом году, рассчитывая, что это поможет ей остановить снижение продаж в стране.

