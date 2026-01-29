Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки "ЛУКОЙЛа" на "Московской бирже" подорожали на 3,2%, до 5385 рублей за штуку, на новостях о заключении соглашения с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже зарубежных активов.

Речь идет о договоренности о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы) американскому инвестору.

"В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", - сообщил "ЛУКОЙЛ".

Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - отмечает "ЛУКОЙЛ".

Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО "ЛУКОЙЛ" и его дочерних обществ, напоминает компания.