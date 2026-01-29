В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, сообщило Минприроды .

В тройке лидеров по приросту запасов оказались Федоровско-Кедровское месторождение в Хакасии с запасами 21,7 тонны золота и 17,6 тонны серебра, Дубач в Магаданской области с 14,7 тонны золота и Каюрковское в Камчатском крае - его запасы золота составляют 10,8 тонны, а серебра - 12 тонн.

Актуальные собственники Федоровско-Кедровского проекта не раскрываются, но раньше это было юниорное СП Росгеологии со структурой USM Алишера Усманова и партнеров. Месторождение с названием Дубач есть у компании "Залп", контроль в которой в конце 2025 года получил Nordgold. Каюрковское месторождение известно как часть Озерновского рудного поля компании СиГМА (входит в ГК "Золотой актив").

Всего по итогам геологоразведочных работ в России в 2025 году было поставлено на госбаланс 317 месторождений, в том числе 276 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ).

Например, за счет федерального бюджета шла геологоразведка и открыты месторождения Гозогор в Забайкалье с запасами плавикового шпата в 5,1 млн тонн и Гетканчик в Амурской области с запасами 5,5 тыс. тонн вольфрама и 0,8 тонны золота.

Также в списке крупных объектов меднорудное месторождение Гравийское в Красноярском крае с балансовыми запасами меди в 243,4 тысячитонн и серебра в 242 тонны (участок с таким названием есть у "Полиметалла") и Сибирское Восточное в Кемеровской области, содержащее 280 млн тонн каменного угля.

"Положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. Общий прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, меди - 3 млн тонн, по углю - 938,1 млн тонн, железным рудам - 984,2 млн тонн, титану - 17,3 млн тонн, вольфраму - 5,5 тысяч тонн, нефелиновым и сынныритовым рудам - 1,5 млн тонн и 163,9 млн тонн соответственно", - отметил глава Минприроды Александр Козлов.