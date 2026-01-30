Поиск

Brent торгуется у $70,1 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе в пятницу на фоне некоторого ослабления опасений относительно вероятности военной эскалации вокруг Ирана.

К 14:33 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,86%), до $70,10 за баррель. Срок обращения мартовских контрактов на Brent истекает с завершением пятничной сессии. Более активно торгуемые фьючерсы на апрель дешевели к этому моменту на $0,89 (1,28%), до $68,70 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,8 (1,22%), до $64,62 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3,5% и обновили многомесячные максимумы на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном. Американский удар по иранским объектам может привести к перебоям поставок нефти из Ирана или к блокировке Ормузского пролива, через который следует примерно треть мировых транспортных потоков нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил 28 января, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. При этом Трамп сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Он повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются к Ирану, но "было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать".

"Желание Трампа дать шанс дипломатии в отношении Ирана делает американское вооруженное вмешательство менее вероятным, чем вчера", - отметил аналитик PVM Oil Associate Тамаш Варга.

Давление на нефтяные котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США, повышающее стоимость нефти для держателей других валют.

WTI Brent Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

 Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

 Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });