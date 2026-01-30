Brent торгуется у $70,1 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе в пятницу на фоне некоторого ослабления опасений относительно вероятности военной эскалации вокруг Ирана.

К 14:33 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,86%), до $70,10 за баррель. Срок обращения мартовских контрактов на Brent истекает с завершением пятничной сессии. Более активно торгуемые фьючерсы на апрель дешевели к этому моменту на $0,89 (1,28%), до $68,70 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,8 (1,22%), до $64,62 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3,5% и обновили многомесячные максимумы на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном. Американский удар по иранским объектам может привести к перебоям поставок нефти из Ирана или к блокировке Ормузского пролива, через который следует примерно треть мировых транспортных потоков нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил 28 января, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. При этом Трамп сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Он повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются к Ирану, но "было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать".

"Желание Трампа дать шанс дипломатии в отношении Ирана делает американское вооруженное вмешательство менее вероятным, чем вчера", - отметил аналитик PVM Oil Associate Тамаш Варга.

Давление на нефтяные котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США, повышающее стоимость нефти для держателей других валют.