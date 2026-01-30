Поиск

МТС отключит 3G в Москве к апрелю

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в феврале и марте отключит в Москве и области базовые станции 3G в диапазоне 900 МГц, сообщила компания.

В течение 2026 года освободившиеся частоты из этой полосы будут переведены в стандарт LTE, что расширит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях.

В московском регионе для работы сетей 3G было выделено два частотных диапазона - 2100 МГц и 900 МГц. В 2023-2025 годах МТС перевела в стандарт LTE из 3G практически всю полосу 2100 МГц.

По мере снижения доли 3G телефонов в сети, возникла необходимость отключить оставшиеся базовые станции 3G на частоте 900 МГц. Доля пользователей телефонов и смартфонов 3G-only в московском регионе на сегодняшний день составляет 1,3%.

Ранее МТС сообщала, что в 2027 году намерена полностью отключить базовые станции 3G с переводом высвободившихся частот в 4G.

Московский регион станет вторым крупным регионом, где сеть 3G будет полностью отключена. В ноябре 2024 года это было сделано в Петербурге и Ленобласти.

На сегодняшний день МТС перевела работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона.

