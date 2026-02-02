Росстат отметил рост производства сельхозпродукции в 2025 году на 4,9%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2025 году, по предварительным данным, увеличили производство сельхозпродукции на 4,9%, говорится в материалах Росстата.

В том числе в растениеводстве рост составил 9,2%, в животноводстве - 0,1%.

В 2024 году сельхозпроизводство снизилось на 3,3%, в том числе в растениеводстве - на 6,2%. В животноводстве был отмечен рост на 0,5%.

В 2025 году хозяйства всех категорий произвели продукции (в фактических ценах) на 10 трлн 627 млрд 548 млн рублей, в том числе на 5 трлн 864 млрд 618 млн рублей - продукции растениеводства, на 4 трлн 762 млрд 930 млн рублей - животноводства.

По данным Росстата, сельхозорганизации в 2025 году увеличили производство продукции на 5,9%, в том числе продукции растениеводства - на 9%, животноводства - на 2,9%. В фермерских хозяйствах отмечен рост на 6,4%, в том числе в растениеводстве на 8,6%. Производство продукции животноводства у фермеров снизилось на 3,4%.

Показатели не учитывают статистику по новым регионам.