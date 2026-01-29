Поиск

Росстат отметил рост запасов зерна в сельхозорганизациях к концу декабря почти на 20%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур в российских сельхозорганизациях на конец декабря 2025 года составили 31,5 млн тонн, что на 19,9% больше, чем на аналогичный период 2024 года, сообщается в материалах Росстата.

В частности, запасы пшеницы выросли на 21%, до 18,6 млн тонн, кукурузы - на 11%, до 3,8 млн тонн.

Кроме того, сельхозорганизации имели 6,4 млн тонн масличных культур (на 23,2% больше), в том числе 2,4 млн тонн подсолнечника (на 15,5% больше). Запасы картофеля составили 1,97 млн тонн (на 37,2% больше), овощей - 600,2 тысячи тонн (на 35,4% меньше).

Запасы сахарной свеклы увеличились в 1,8 раза, до 2,4 млн тонн, льноволокна - снизились на 2,9%, до 3,3 тысячи тонн.

Росстат
