Поиск

Росстат отметил снижение производства скота и птицы в 2025 году

Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году производство скота и птицы составило 16,9 млн тонн (в живом весе, на убой), что на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росстата.

Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств, которые сократили выращивание скота и птицы на 5,5%, до 2,4 млн тонн. Сельхозорганизации увеличили производство на 1%, до 13,9 млн тонн.

Общий надой молока в 2025 году увеличился на 0,5%, до 34,2 млн тонн. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 4% (до 21,5 млн тонн), в хозяйствах населения - снижение на 5,1% (до 9,9 млн тонн).

Производство яиц в 2025 году выросло на 4,3%, до 48,6 млрд штук. Сельхозорганизации нарастили производство на 6% (до 41 млрд штук), хозяйства населения -снизили на 4,7% (до 7 млрд штук).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) к концу декабря 2025 года составило 15,8 млн голов (на 2,9% меньше, чем год назад), в том числе 7 млн коров (на 3% меньше). Численность свиней выросла на 2%, до 28,4 млн голов, птицы - снизилось на 1,8%, до 544,2 млн голов, овец и коз - на 6,5%, до 17,9 млн голов.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

 "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });