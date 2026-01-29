Росстат отметил снижение производства скота и птицы в 2025 году

Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году производство скота и птицы составило 16,9 млн тонн (в живом весе, на убой), что на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росстата.

Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств, которые сократили выращивание скота и птицы на 5,5%, до 2,4 млн тонн. Сельхозорганизации увеличили производство на 1%, до 13,9 млн тонн.

Общий надой молока в 2025 году увеличился на 0,5%, до 34,2 млн тонн. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 4% (до 21,5 млн тонн), в хозяйствах населения - снижение на 5,1% (до 9,9 млн тонн).

Производство яиц в 2025 году выросло на 4,3%, до 48,6 млрд штук. Сельхозорганизации нарастили производство на 6% (до 41 млрд штук), хозяйства населения -снизили на 4,7% (до 7 млрд штук).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) к концу декабря 2025 года составило 15,8 млн голов (на 2,9% меньше, чем год назад), в том числе 7 млн коров (на 3% меньше). Численность свиней выросла на 2%, до 28,4 млн голов, птицы - снизилось на 1,8%, до 544,2 млн голов, овец и коз - на 6,5%, до 17,9 млн голов.