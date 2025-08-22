Поиск

Waymo начнет тестировать беспилотные автомобили в Нью-Йорке

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на беспилотных автомобилях, получила разрешение начать тестирование ограниченного числа машин в отдельных районах Нью-Йорка.

Как сообщил мэр города Эрик Адамс, тестирование автономных автомобилей Waymo разрешено в некоторых частях Манхэттена и Бруклина.

Оно будет проходить в соответствии с самыми строгими в стране правилами безопасности для автономных транспортных средств при постоянном участии обученного специалиста за рулем, сообщил департамент транспорта Нью-Йорка.

"Эти требования гарантируют, что развитие технологии будет сфокусировано прежде всего на безопасности всех, кто пользуется нашими оживленными городскими улицами", - заявил руководитель департамента Иданис Родригес.

Ранее в этом году Waymo сообщила, что планирует расширить тестирование своего сервиса роботакси на 10 новых городов США, включая Лас-Вегас и Сан-Диего. Сервис уже доступен в ряде городов, включая Феникс, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

