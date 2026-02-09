Поиск

Brent подорожала до $68,27 за баррель

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 14:25 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,32%), до $68,27 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (0,39%), до $63,8 за баррель.

Ранее в понедельник цена контрактов на Brent опускалась до $67,02 за баррель, на WTI - до $62,62 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке. Сообщения о том, что США и Иран позитивно оценили итоги переговоров 6 февраля в Омане, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

"Рынок вздохнул с облегчением после конструктивных переговоров между США и Ираном", - написал аналитик IG Тони Сикамор. Перспектива продолжения диалога существенно уменьшила обеспокоенность по поводу поставок, отметил эксперт.

Ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

"Волатильность остается высокой из-за противоречивых заявлений сторон, - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева - Любые негативные новости могут спровоцировать быстрое возобновление роста премий за риск в ценах на нефть".

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей. Еврокомиссия 6 февраля предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти. Ранее президент США заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

Brent WTI Индия Еврокомиссия США Иран
