Alphabet хочет привлечь $15 млрд за счет размещения долларовых бондов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Alphabet Inc. намерен привлечь $15 млрд за счет размещения долларовых бондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компания планирует продать семь траншей облигаций. Первоначальный ориентир доходности самых "длинных" бумаг - с погашением в 2066 году - предполагает премию в 1,2 процентного пункта к доходности сопоставимых US Treasuries.

Помимо этого, Alphabet поручила банкам организовать размещение бондов в швейцарских франках и в фунтах стерлингов, включая 100-летние облигации, сообщили другие источники агентства.

В числе организаторов размещения бумаг Bloomberg называет JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America.

Alphabet на прошлой неделе объявил, что планирует капиталовложения в размере до $185 млрд в 2026 году - это примерно вдвое больше, чем в предыдущем, и существенно выше прогнозов.

Ведущие мировые компании, ориентированные на облачные вычисления, могут потратить более $650 млрд в этом году на расширение ИИ-инфраструктуры.

В ноябре прошлого года Alphabet разместил облигации на $17,5 млрд и 6,5 млрд евро, причем заявки на долларовые бонды составили порядка $90 млрд.

