Китайским банкам рекомендовали сократить объемы вложений в US Treasuries

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Китайские регуляторы рекомендовали финансовым институтам сократить объемы вложений в казначейские облигации США, сославшись на риски чрезмерной концентрации инвестиций и волатильность рынка, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, власти призывают банки снизить покупки US Treasuries и рекомендуют финкомпаниям с высокой долей этих активов в портфелях, уменьшить свои позиции.

Речь не идет о государственных вложениях в US Treasuries.

Чиновники представили свои рекомендации как меру диверсификации рыночных рисков, а не как что-то, связанное с геополитикой или общей утратой доверия к кредитоспособности США, говорят источники агентства.

US Treasuries слабо дешевеют на торгах в понедельник, доходность десятилетних бумаг увеличилась до 4,229% с 4,217% на закрытие предыдущей сессии.

Рекомендации, доведенные до крупнейших банков КНР в последние недели, показывают растущую обеспокоенность китайских властей тем, что крупные объемы вложений в госдолг США могут сделать местные банки уязвимыми к резким рыночным колебаниям, отмечает агентство. Это перекликается с опасениями глобальных инвесторов, которые все чаще ставят под сомнение финансовую дисциплину Вашингтона, а также перспективы независимости Федеральной резервной системы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на прошлой неделе, что рынок US Treasuries в минувшем году показал наилучшую динамику с 2020 года, а на аукционах по размещению бумаг был зафиксирован рекордный спрос со стороны иностранных участников.

Общий объем вложений нерезидентов в американские госбумаги на конец ноября 2025 года составлял $9,4 трлн - это более чем на $500 млрд превышает показатель на тот же момент годом ранее и является рекордом.

Китай некогда был крупнейшим держателем US Treasuries, однако в 2019 году его обогнала Япония, а в 2025 году - Великобритания. Страна сократила портфель американских госбумаг почти вдвое с пика, зафиксированного в 2013 году, до минимальных с 2008 года $683 млрд (по данным на ноябрь).

