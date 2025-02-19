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Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Китай сократил портфель US Treasuries в декабре 2024 года на $9,6 млрд до $759 млрд – минимума с 2009 года.

Согласно данным американского Минфина, по итогам всего прошлого года объем вложений КНР в гособлигации США уменьшился на $57,3 млрд.

Совокупный объем вложений Китая в US Treasuries держится ниже отметки в $1 трлн с апреля 2022 года.

КНР занимает второе место в мире среди крупнейших держателей US Treasuries. Лидером остается Япония – ее портфель вложений в американские госбумаги на конец декабря составил $1,06 трлн, он уменьшился на $27,3 млрд в декабре и на $55,5 млрд за год.

Третье место занимает Великобритания. Ее портфель US Treasuries уменьшился на $44,1 млрд в декабре, но вырос на $34,2 млрд за год, и составляет $722,7 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в американские государственные облигации за прошедший год увеличился на $573,7 млрд и составил на конец декабря $8 трлн 512,9 млрд.

Китай
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